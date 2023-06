Marc Terenzi: Traurige Geburtstagsszenen! Ist ihm seine Tochter wirklich so egal?

Letztes Jahr hat Marc Terenzi seiner Tochter Summer noch überschwänglich und emotional auf Instagram zu ihrem 16. Geburtstag gratuliert. Doch dieses Jahr: Funkstille! Also zumindest in Bezug auf den Geburtstag seines Sprösslings. Denn aktiv ist der Ex-Stripper trotzdem. Gemeinsam mit seiner Verlobten Verena Kerth zieht der 44-Jährige durch die Welt und genießt den Luxus des Promi-Daseins. Dabei scheint er seine Tochter total vergessen zu haben. Denn während der Skandal-Sänger Party macht und Zeit in prunkvollen Hotels verbringt, feiern Ex-Frau Sarah Connor und ihre Familie den 17. Ehrentag von Tochter Summer Terenzi. Selbst ein Konzert der "Wie schön du bist"-Sängerin verbrachten Mutter und Kind zusammen und standen sogar gemeinsam auf der Bühne - zur Freude der Fans. Doch von Papa Marc Terenzi keine Spur...

Auch interessant:

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Sarah Connor und Marc Terenzi um ihre gemeinsame Tochter zoffen...