Marc Terenzi: Trennung von Verena Kerth - er hat genug

Mandy ist selbst eine Verflossene des Sängers, heute sind sie und Marc noch immer gute Freunde. Deswegen soll er sich ihr unter Tränen anvertraut haben. "Die Tatsache, dass Verena ihn schlägt, ist demütigend für Marc, deshalb sagt er nichts. Er kann sich nicht von ihr trennen, es gibt Verträge. Er hat nichts, ist aktuell darauf angewiesen, mit ihr zusammen zu Events eingeladen zu werden. Er rief mich mehrfach an, weinte", so die 38-Jährige. Und damit nicht genug. Denn durch die Situation soll er auch seine Familie verlieren. "Seit er mit Verena zusammen ist, wollen auch seine Kinder nichts mehr mit ihm zu tun haben, worunter er sehr leidet", verrät Mandy weiter. Insgesamt hat Marc vier Kinder, zwei davon mit seiner Ex-Frau Sarah Connor.

Sie wünscht sich für ihren Freund nur eines: "Ich würde mir wünschen, dass er in einen Entzug geht und endlich aus dieser toxischen Beziehung rauskommt." Denn sie macht sich große Sorgen und steht hinter dem Amerikaner: "Marc ist kein Arschloch, er macht leider einfach viele Sachen falsch."

Ganz schön harter Tobak! Und was sagt Verena Kerth dazu? Die distanziert sich von den Aussagen! "Die Grenze des Aushaltbaren ist mit dieser Eskalationsstufe erreicht. Auch an den neuesten Unterstellungen und Behauptungen ist überhaupt nichts dran. Sie sind böswillig und unwahr. In unserer Beziehung gab und gibt es keine Gewalt", erklärt sie auf Anfrage von "Bild".

