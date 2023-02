Marc Terenzi & Verena Kerth: Heftiger Zoff! Die Security musste eingreifen

Am letzten Abend vor dem Rückflug nach Deutschland feierten alle Ex-Dschungelcamper und ihre Begleiter eine ausgelassene Abschiedsparty. Buffet vom Feinsten, Drinks bis zum Abwinken und zwölf durstige Promis. Besonders Marc und Verena schauten aber wohl zu tief in ihre Gläser, wie der Barkeeper später laut "Schöne Woche" verriet. Auf dem Zimmer ging es dann sogar munter weiter – dort wurde die Mini-Bar geplündert und anschließend heftig gestritten – vor allem über Marcs Fremd-Flirts. Die Wände im Hotel sind dünn! Der Streit war so laut, dass sich andere Hotelgäste zwischen Mitternacht und 1 Uhr an der Rezeption beschwerten. Die Security musste anrücken, schaute in dem Zimmer nach dem Rechten. "Wir haben halt gefeiert und da kann es auch mal lauter werden", verriet Marc Terenzi am nächsten Morgen.

Unfassbar: Denn sowohl beim Popsänger als auch bei seiner Verlobten wurde jeweils eine Verletzung unter dem Auge festgestellt. Auf die Frage, ob es Zoff gab, antwortete Marc mit einem Pflaster in seinem Gesicht: "Mein Badezimmer ist übergelaufen. Ich bin mit meinen Badelatschen ausgerutscht und habe mich am Auge verletzt." Auch Verena trug deutlich sichtbar beim Verlassen des Hotels eine Blessur unter einem Auge, die sie später geschickt unter Make-up verdeckte. Schließlich gab es nicht zum ersten Mal Krach: Schon 2017, als sie nur "gute Freunde" waren, wurden Verena und Marc auf Mallorca bei einem handfesten Streit gefilmt.

Bei der Landung in Frankfurt wirkten der Ex-Dschungelkönig und seine Neu-Verlobte dann auch so gar nicht mehr "in Love". Ganz im Gegenteil: Die beiden waren sehr distanziert. Keine Berührungen, keine Küsschen, kein Geschmuse. Und damit keine guten Voraussetzungen für eine harmonische Ehe...

Auch interessant

Sarah Connor: Betrogen vom Ex! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: