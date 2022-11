Marc Terenzi & Verena Kerth: Jetzt wird geheiratet!

Auf den Fotos zeigt sich das Paar überglücklich. In einem Video singt Marc seiner Verena sogar ein kleines Ständchen: "Who cares baby? I think I wanna marry you", was übersetzt heißt: "Wen interessiert es, Baby? Ich glaube, ich will dich heiraten." Etwa ein Indiz für eine baldige Hochzeit? Ob es sich wirklich um eine Anprobe der Brautmode handelt, klärte Marc nicht auf.

In den Kommentaren häufen sich aber bereits Glückwünsche zur vermeintlich baldigen Hochzeit: "Wie süß seid ihr beiden bitte. Herzlichen Glückwunsch", schreibt ein Follower.

Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Marc Terenzi und seine Verena Kerth den Bund der Liebe eingehen!

Vor Verena Kerth war Marc Terenzi für kurze Zeit mit Jenny Elvers liiert. Aber war ihr Glück nur Show? Im Video erfahrt ihr mehr.