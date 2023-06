Marc Terenzi & Verena Kerth: Nach dem Prügel-Skandal - Es kommt ALLES ans Licht!

Einfacher Grund: Der Sänger ist pleite und hat keinen festen Wohnsitz. Daher ist er bei Verena in München untergekommen. Aus dem Umfeld heißt es, dass beide einen gut bezahlten TV-Deal abschließen wollen. Dabei soll es sich um eine neue Reihe unter dem Titel „Marc & Verena in Love“ handeln, angelehnt an seine Doku mit seiner Ex, Pop-Star Sarah Connor (42), „Sarah & Marc in Love“ (2005). Doch so eine TV-Show funktioniert eben nur als Paar. Offenbar ist das der Grund, um mit Verena zusammenzubleiben. Eine letzte Option, um richtig Geld zu machen.

