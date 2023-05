Giulia Siegel: Wegen Prügel-Skandal - Jetzt schießt sie gegen Verena Kerth

Gegenüber RTL sagt Giulia Siegel, nachdem sie auf die Anschuldigungen an Verena angesprochen wurde: "Ich hoffe, dass der Marc ganz, ganz schnell da rauskommt." und betont weiter: "Ich drücke ihm alle Daumen, denn der Mensch hat in sechs Monaten alles verloren, was er sich aufgebaut hat, wirklich alles."

Ziemlich harte Worte von der "Kampf der Realitystars"-Kandidatin! Verena und Marc äußerten sich bislang nicht dazu...

Auch interessant:

