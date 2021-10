Marcel Remus: Herzfehler! Promi-Makler im Krankenhaus

Marcel Remus schreibt, dass er in die Notaufnahme musste und danach mehrere Stunden am Herz untersucht wurde. "Und genau das, was die Leute einem immer schön sagen, man soll schön auf sich Acht geben und denkt, das passiert einem selbst nicht, und da liegt man plötzlich da. Deswegen sage ich euch, achtet auf euch, es kann schneller passieren, als man glaubt", schreibt Marcel Remus in einer Instagram-Story.