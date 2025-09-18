Marco Cerullo: Reality-TV-Aus? Jetzt ist es offiziell
Nach seinem schnellen Aus bei „Love Island VIP” will Marco Cerullo andere Wege einschlagen. Kehrt er dem Reality-TV jetzt komplett den Rücken?
Legt Marco Cerullo die TV-Karriere auf Eis?
Marco Cerullo (36) sorgte bei „Love Island VIP” für Wirbel – doch nach Folge 6 war für den beliebten Reality-Star schon wieder Schluss. Von den Insel-Damen abgewählt, musste er die Show als erster Promi verlassen. Während sein Auszug viele Fans überrascht hat, sorgt auch sein Privatleben weiterhin für Gesprächsstoff – doch nicht nur das.
Neue Gerüchte um Marco Cerullos Liebesleben
Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche: Hat Marco Cerullo längst etwas Neues am Laufen? Besonders pikant: Er soll angeblich mit Julia Roemmelt (31) angebandelt haben – eine frühere Freundin seiner Ex-Freundin Christina Grass (37). Offiziell bestätigt sind diese Spekulationen bisher zwar nicht. Doch angeblich soll Christina sogar eindeutige Fotos vorliegen haben. Fakt ist: Marco Cerullos Liebesleben bleibt auch nach „Love Island VIP“ ein Thema.
Rückt Reality-TV für Marco Cerullo jetzt in den Hintergrund?
Aber nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich gibt es große Veränderungen für Marco Cerullo. Nach zahlreichen Auftritten im Trash-TV scheint der 36-Jährige einen neuen Weg einschlagen zu wollen. Im Interview mit InTouch Online verrät Marco: „Das ist der Weg, auf den ich mich jetzt konzentriere.“ Gemeint ist seine Musik am Ballermann auf Mallorca. Sein erster Song ist bereits erschienen, ein zweiter Release soll in Kürze folgen. „Ich konzentriere mich gerade mehr auf die Musik, weil ich da Lust draufhabe“, so Marco weiter.
Reality-Shows wie „Love Island VIP“ stellt er nun hinten an. Offen räumt er ein: „Formate? Ich habe jetzt schon viel gemacht. Es kann immer mal wieder was kommen, natürlich. Aber ich bin jetzt nicht heiß drauf, wieder ins nächste Format zu gehen.“ Nach einer langen TV-Karriere mit erfolgreichen Shows wie das Dschungelcamp, „Bachelor in Paradise“, „Prominent getrennt” oder eben „Love Island VIP“ gönnt sich Marco jetzt erstmal eine Auszeit vom Reality-Zirkus. Seine ehrlichen Worte: „Ich hab jetzt einige Shows hintereinander gemacht, ein bisschen Pause ist auch gut.“
Zieht Marco Cerullo sich komplett aus der TV-Welt zurück?
Die Anzeichen verdichten sich: Marco Cerullo zieht sich bewusst aus dem Reality-TV zurück, um sich seiner neu entdeckten Leidenschaft, der Musik, zu widmen. Für seine Fans bedeutet das vorerst: Keine neuen TV-Abenteuer mit Marco – dafür aber Ballermann-Hits und mit Sicherheit auch weiteren Updates auf Social Media.