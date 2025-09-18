Marco Cerullo: Reality-TV-Aus? Jetzt ist es offiziell

Aber nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich gibt es große Veränderungen für Marco Cerullo. Nach zahlreichen Auftritten im Trash-TV scheint der 36-Jährige einen neuen Weg einschlagen zu wollen. Im Interview mit InTouch Online verrät Marco: „Das ist der Weg, auf den ich mich jetzt konzentriere.“ Gemeint ist seine Musik am Ballermann auf Mallorca. Sein erster Song ist bereits erschienen, ein zweiter Release soll in Kürze folgen. „Ich konzentriere mich gerade mehr auf die Musik, weil ich da Lust draufhabe“, so Marco weiter.