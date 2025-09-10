Marco Cerullo: Wahrer Grund für die Trennung von Christina Grass enthüllt

Am Donnerstag startet die zweite Staffel „Love Island VIP“ im TV. Dieses Mal mit dabei: Marco Cerullo (36). Er ist einer der wenigen, der tatsächlich bereits bewiesen hat, dass es möglich ist, in einer TV-Show die Liebe zu finden. Mit Ex-Freundin Christina Grass (37) war er knapp fünf Jahre liiert, nachdem sie sich bei „Bachelor in Paradise“ kennenlernten. Doch seit Mai 2024 ist die Beziehung Geschichte. Aber was genau war letztendlich der Grund für die finale Trennung nach einigen Ups und Downs?