Marco Cerullo: Wahrer Grund für die Trennung von Christina Grass enthüllt
Für Marco Cerullo steht fest: Es gibt kein Liebes-Comeback mit Ex-Freundin Christina. Nun enthüllt er einen entscheidenden Trennungsgrund.
Marco Cerullo verrät Details zur Trennung von Christina Grass.
© IMAGO / Gartner
Am Donnerstag startet die zweite Staffel „Love Island VIP“ im TV. Dieses Mal mit dabei: Marco Cerullo (36). Er ist einer der wenigen, der tatsächlich bereits bewiesen hat, dass es möglich ist, in einer TV-Show die Liebe zu finden. Mit Ex-Freundin Christina Grass (37) war er knapp fünf Jahre liiert, nachdem sie sich bei „Bachelor in Paradise“ kennenlernten. Doch seit Mai 2024 ist die Beziehung Geschichte. Aber was genau war letztendlich der Grund für die finale Trennung nach einigen Ups und Downs?
Nachdem Marco und Christina zuletzt gemeinsam bei „Prominent getrennt“ antraten, ist klar: Ein Liebes-Comeback ist ausgeschlossen. Nur was hat dafür gesorgt, dass die beiden keine gemeinsame Zukunft mehr haben? Den genauen Trennungsgrund behielten die beiden lange für sich. Bei „Prominent getrennt“ kamen dann jedoch fiese Details ans Licht. So offenbarten beide, dass ein Jahr lang eine komplette Sex-Flaute herrschte. Außerdem sprach Christina von Beleidigungen seinerseits. Auch beim Thema Kinder wurden sich die beiden nicht einig.
Marco Cerullo: Kinder-Thema als Trennungsgrund
Auf das Nachwuchs-Thema kommt Marco auch bei „Love Island VIP“ bereits in Folge 1 zu sprechen. Er habe sich mit Christina keine Kinder vorstellen können, erklärte er. Harte Worte – doch was genau steckt dahinter? Im Interview mit InTouch Online spricht er Klartext.
„Das hat sich einfach so in der Beziehung entwickelt. In meinem Leben möchte ich gerne Kinder haben, irgendwann. Ich brauche dazu die passende Frau. Aber irgendwann hat sich für mich herausgestellt, mit Christina möchte ich halt keine“, stellt Marco klar und wird noch deutlicher: „Das war dann auch ein Grund, dass wir gesagt haben: Wir trennen uns.“
Neue Frau für Marco Cerullo?
Sex-Flaute, Beleidigungen und ein unerfüllter Kinderwunsch – für Marco und Christina gibt es definitiv keine Zukunft mehr. Ob Marco bei „Love Island VIP“ nun die passende Frau findet? Das bleibt (noch) offen …
InTouch Online
RTL+ / Prominent getrennt