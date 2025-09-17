„Love Island VIP“-Rauswurf: Er muss sofort gehen

Die Liebeswirren nehmen damit kein Ende. Auch Laura Blond steht kurz darauf selbst vor einer großen Entscheidung: Wen will sie als Couple an ihrer Seite? Nach heißen Flirts mit Umut und Annäherungen an Filip entscheidet sie sich überraschend für Nam. Für Kandidatin Jennifer Iglesias ist das ein Schock – sie steht damit als Single da. Ob diese neue Konstellation in den kommenden Folgen für noch mehr Drama sorgt, bleibt abzuwarten.