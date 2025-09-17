„Love Island VIP“-Rauswurf: Er muss sofort gehen
Die Kandidaten bei „Love Island VIP” haben die Qual der Wahl: Darf er bleiben oder muss er gehen?
Wer muss als erster Kandidat „Love Island VIP” verlassen?
© RTLZWEI
Bei „Love Island VIP” 2025 geht die Suche nach der großen Liebe in eine neue, spannende Runde. Die Villa ist erneut gefüllt mit Promis, deren Herz noch zu vergeben ist – doch nicht für alle Kandidaten läuft es wie erhofft. Schon in Folge 5 und 6 sorgt eine dramatische Entscheidung für die erste Überraschung der Staffel: Der erste Kandidat muss die Villa verlassen.
Neuer Wirbel durch Granate Laura Blond
Bereits das Ende von Folge 4 brachte Veränderungen: Granate Laura Blond zog als neue Kandidatin ein und sorgte sofort für Aufsehen. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten küsste sie alle männlichen Islander – mit Ausnahme von Nam, der sich ihrem Kuss verweigerte. Trotz heißem Flirt-Alarm und einer Einladung in die Private Suite mit Filip Pavlovic blieb ein Techtelmechtel aus: Filip brach das Abenteuer ab, um zu seinem Couple Tatum zurückzukehren.
Laura ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Stattdessen verlagerte sie ihre Aufmerksamkeit auf Umut Tekin, flirtete munter weiter und stellte Umut damit vor schwierige Entscheidungen. Für ihn steht allerdings fest: Sein Couple Jeje aufzugeben, kommt bislang nicht infrage.
Schicksalsentscheidungen für Marco Cerullo
Doch während das Liebestreiben weitergeht, spitzt sich für Marco Cerullo die Situation zu. Nach der Paarungszeremonie in der letzten Episode stand Marco als Single auf der Abschussliste und erhielt eine 24-Stunden-Bewährung. Eine Nachricht verkündet schließlich: Die Frauen entscheiden über Marcos Schicksal.
Die Regel ist klar: Nur wenn eine Frau ihn zu ihrem Couple macht, darf er bleiben – andernfalls muss Marco sofort gehen. Die Spannung unter den Islandern steigt, doch die Entscheidung fällt eindeutig aus. Keine Kandidatin ist bereit, ihren aktuellen Partner für Marco zu verlassen. Die Folge: Marco Cerullo muss als erster Kandidat die "Love Island VIP"-Villa verlassen.
Weitere Herausforderungen für die Islander
Die Liebeswirren nehmen damit kein Ende. Auch Laura Blond steht kurz darauf selbst vor einer großen Entscheidung: Wen will sie als Couple an ihrer Seite? Nach heißen Flirts mit Umut und Annäherungen an Filip entscheidet sie sich überraschend für Nam. Für Kandidatin Jennifer Iglesias ist das ein Schock – sie steht damit als Single da. Ob diese neue Konstellation in den kommenden Folgen für noch mehr Drama sorgt, bleibt abzuwarten.
Frischer Wind und erste Trennung in der Villa
Der erste Rauswurf bei „Love Island VIP” zeigt einmal mehr, wie unberechenbar und aufregend die Liebessuche im TV ist. Für Marco Cerullo endet die Reise vorzeitig. Die Entscheidung der Frauen sorgt für einen klaren Cut in der Gruppe und lässt erahnen, dass die nächsten Folgen noch für weitere Überraschungen sorgen werden.
Wer bleibt, wer muss gehen, und welche Couples brechen als nächstes auseinander? „Love Island VIP” läuft immer donnerstags bei RTLZWEI und bereits sieben Tage vorab bei RTL+.
RTL+ / Love Island VIP