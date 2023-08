Marianne Rosenberg: Jetzt ist dieser Mann an ihrer Seite

Schlagersänger Joachim Witt feierte mit seinem Song "Goldener Reiter" in den 1980er Jahren einen Riesen-Erfolg. Bis heute zählt er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Songs der Zeit. Jetzt bringt er mit "Der Fels in der Brandung" sein neues Album raus! Am 11. August erschien bereits die erste Single - mit einem ganz besonderen musikalischen Gast: Marianne Rosenberg ist als Duettpartnerin auf Joachim Witts neuer Single "In unserer Zeit" vertreten!

Ob die Zusammenarbeit der beiden Schlagerstars über das Berufliche hinaus ging, ist bisher nicht klar.