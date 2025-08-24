Marianne Sägebrecht: Nahtoderfahrung! Plötzlich ist alles anders
Fürchtet sich nicht vor dem Tod: Marianne Sägebrecht.
Im Film verkörpert sie meist die bodenständige, warmherzige Frau von nebenan – stark, herzlich, resolut. Privat ist Marianne Sägebrecht ihren Rollen gar nicht so unähnlich. Kurz vor ihrem 80. Geburtstag sprüht die beliebte Schauspielerin nur so vor Lebensfreude. Was ihr Geheimnis ist? Im Gespräch mit "Neue Post" hat sie es verraten: "Ich sage immer: Ich werde 80 Jahre jung. Und nicht 80 Jahre alt. Jetzt fängt das Leben doch erst noch mal so richtig an!"
Mit 14 verlor sie die Angst vor dem Tod
Von Alterswehwehchen keine Spur – darüber denkt die Bayerin gar nicht erst nach. Sie fühlt sich fit und fidel wie eh und je. Ihr Rezept dafür ist so einfach wie wirkungsvoll: "Ich habe über all die Jahre sehr gesund und bewusst gelebt. Ich esse meine Kräuter, genügend Eiweiß. Eigentlich so, wie es ganz früher einmal war", erzählt sie mit einem Lächeln. Gelassenheit und Neugier, die hat sie sich erhalten. "Ich sehe die 80 bloß als eine Station, die ich annehme, wie alles andere im Leben auch. Ich schaue nicht nach links, nicht nach rechts. Ich bin nur im Hier und Jetzt", sagt sie ganz entspannt.
Auch vor dem Sterben fürchtet sie sich nicht – im Gegenteil. "Ich hatte mit 14 eine Nahtoderfahrung nach einem geplatzten Blinddarm. Diese Erfahrung war so positiv, dass ich vorm Tod überhaupt keine Angst habe. Im Gegenteil. Ich weiß, dass viele geliebte Menschen auf mich warten werden." Mit diesem Vertrauen blickt das Geburtstagskind voller Freude in die Zukunft. "Ich möchte 100 Jahre jung werden und ich freue mich darauf. Ich habe viele Pläne, lasse es aber ganz langsam angehen", strahlt sie.
