Von Alterswehwehchen keine Spur – darüber denkt die Bayerin gar nicht erst nach. Sie fühlt sich fit und fidel wie eh und je. Ihr Rezept dafür ist so einfach wie wirkungsvoll: "Ich habe über all die Jahre sehr gesund und bewusst gelebt. Ich esse meine Kräuter, genügend Eiweiß. Eigentlich so, wie es ganz früher einmal war", erzählt sie mit einem Lächeln. Gelassenheit und Neugier, die hat sie sich erhalten. "Ich sehe die 80 bloß als eine Station, die ich annehme, wie alles andere im Leben auch. Ich schaue nicht nach links, nicht nach rechts. Ich bin nur im Hier und Jetzt", sagt sie ganz entspannt.