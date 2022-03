Natascha Ochsenknecht: Krasse Nahtoderfahrung! Das wusste bisher niemand

Nach jahrelangem Rätselraten wurde endlich festgestellt, dass der TV-Star allergisch gegen die Antibabypille ist. Aufgrund der Allergie kam es im Darm zu einer sehr gefährlichen Gefäßverengung, die unter Umständen auch zum Tode führen kann. Es lag ein fast vollständiger Verschluss bei der 3-fach Mama vor. Die Diagnose konnte Natascha jedoch das Leben retten.

Nach dieser Schockdiagnose musste das Model mehrfach am Bauch operiert werden. Doch die zweite OP hatte für Ochsenknecht schwere Folgen. "Ich habe absolut keine Luft mehr bekommen, ich konnte nicht atmen, ich lag da bewegungsunfähig mit dieser Narbe – und wusste, wenn ich jetzt huste, platzt meine Narbe auf", erinnert sie sich. In dieser schrecklichen Situation sind ihr Engel erschienen, erzählt die Designerin. Doch am Ende waren es die Gedanken an ihre Kinder, die sie kämpfen lassen.

Noch immer leidet die Ochsenknecht-Mama unter den Folgen ihrer Erkrankung. Sie unterzieht sich regelmäßig Behandlungen, um ihre Schmerzen zu lindern. Doch so wie früher wird sie sich nie wieder fühlen...