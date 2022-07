Marianne & Michael Hartl: Jetzt lassen sie alles hinter sich

Die vergangenen Monate waren alles andere als einfach für das Ehepaar Hartl. Der Schlaganfall von Michael Anfang März zeigte einmal mehr, was wirklich zählt. "Ich könnte jetzt noch jeden Tag vor Dankbarkeit heulen, dass der liebe Gott mich noch a bisserl hat leben lassen", sagt er erleichtert. Von nun an wollen er und Marianne sich alle ihre Träume erfüllen. "Letzte Woche habe ich meinen ,Sportbootführerschein See‘ bestanden", erzählt Michael stolz. "Vor dem Schlaganfall hatte ich bereits die Theorie – und jetzt die Praxisprüfung." Marianne arbeitet derweil am Funkerschein.

Die zwei haben sich ein Motorboot gekauft, es liegt bereits an der Adria. "Wir haben vor, unsere goldenen Jahre dort zu genießen. Außerdem haben wir da auch einen Stellplatz für unser Wohnmobil, direkt in der ersten Reihe zum Meer."