Marianne & Michael: Update! So geht es ihm nach der Schock-Diagnose

So eine plötzliche Krankheit stellt alles auf den Kopf. Zumal Michaels Anfall auch noch zu einer Zeit passierte, als es Marianne selbst nicht gut ging. Ihre Schulter war lädiert und musste operiert werden – die Sängerin war in ihrer Bewegungsfähigkeit stark eingeschränkt. Und just da kam mit dem Schlaganfall der nächste Schock.

Im Krankenhaus wurde schnell die Diagnose gestellt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Marianne nicht so schnell reagiert hätte? Ihre große Liebe wäre schlimmstenfalls zu einem Pflegefall geworden. In vielen Fällen kann der Betroffene danach nicht mehr normal leben.