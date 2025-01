Marie Reim: Liebes-Aus! "Ich habe viele Dinge übersehen"

Gegenüber "Bild" machte Marie Reim das Liebes-Aus mit (mittlerweile Ex-)Freund Alex offiziell. Nach nur wenigen Monaten hat es sich bei den beiden schon wieder ausgeturtelt. Die Sängerin verrät: "Ich habe Schluss gemacht, weil ich in dieser Beziehung nicht mehr glücklich war." Obwohl es so wirkte, seien Marie über die Zeit hinweg immer mehr Dinge an ihrem Alex aufgefallen zu sein, die nicht mit ihren Werten übereinstimmen. "Für mich sind Ehrlichkeit, Treue und Vertrauen das Wichtigste. Und Lügen gehen gar nicht. Wenn diese Grundbausteine nicht gegeben sind, bin ich weg. [...]" Als die erste Verliebtheit abgeklungen war, immerhin kamen sie und Alex schon nach dem dritten Date zusammen, musste die 24-Jährige sich eingestehen: "Ich habe viele Dinge übersehen, die mir später umso mehr auffielen."

Marie Reim gibt zu, dass sie in der Beziehung mit Alex nicht mehr sie selbst war. "Ich habe gemerkt, dass ich mein Strahlen verliere. Ich habe viel geweint und schlecht geschlafen. Mein Kopf war irgendwann vergiftet", erzählt sie "Bild". Da war die Trennung wohl der richtige Schritt. Bis zur vollkommenen Erleichterung war es jedoch ein harter Weg für die Musikerin, wie sie weiter betont: "Ich erlebe eine Trennung immer sehr intensiv, wie ein heftiges Gewitter. Natürlich hat es auch weh getan, aber ich war dann recht schnell darüber hinweg. Die Trennung war eine gesunde Entscheidung."

Heute ist sie wieder glücklicher und hat aus der Beziehung gelernt: "Es ist wichtig, als Erstes sich selbst zu lieben, bevor man jemand anders lieben kann. Ich für meinen Teil bin gerade sehr glücklich mit mir und im Herzen und im Kopf frei."