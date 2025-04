Marina Hoermanseder: "Ich bin ein Sucker für Reality-TV!"

Doch Marina zeigt sich auch von einer anderen Seite, abseits der Haute Couture – mit ihrer "Hoermanseder x ABOUT YOU" Kollektion trifft das klassische Marina-Design auf Alltagstauglichkeit und Komfort in allen Größen. Sie designt Looks, die sie selbst gerne jeden Tag trägt. Für sie unterscheidet sich die Arbeit mit ABOUT YOU sehr von ihrer klassischen Arbeit als Designerin im eigenen Atelier: "Ich muss auf Trends achten, auf den Zeitgeist, auf das, was Menschen heute wirklich tragen wollen. Und die Sachen müssen in Größe 34 genauso gut aussehen wie in 46. […] Das ist eine riesige Herausforderung. Da reicht es nicht, nur künstlerisch zu arbeiten", erklärt sie im Interview.

Es macht sie stolz damit, die Lücke zwischen klassischer Couture und Alltagstrends für die Fans ihrer Mode zu schließen und damit ihre Looks für alle anzubieten. Kunden bekommen bei ABOUT YOU den typischen Marina-Style, den ihre Fans so liebem - mit verspielten Silhouetten, mutigen Details und markentypischen Schnallen macht sie ihre Stücke zu echten Hinguckern. Marina steckt in jedem Teil. Das größte Kompliment zu ihrer Mode? "Wenn Menschen unabhängig von meinem Namen sagen, man erkennt sofort, dass es ein Teil von mir ist. Einmal hat mir jemand sogar ein Bild von irgendwelchen Sneakers geschickt und meinte: 'Schaut aus, als wär’s von dir!' – obwohl sie gar nichts mit meiner Marke zu tun hatten. Das macht mich wirklich stolz!"