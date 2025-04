Heidi Klum: Nepo-Baby? Sohn Henry ist ihr Praktikant!

Der Begriff "Nepo-Baby" ist eine Kombination aus dem englischen Wort "nepo", einer Abkürzung für "nepotism" (auf Deutsch: Vetternwirtschaft), und dem Wort "Baby". Gemeint sind damit Promi-Kinder, die dank der berühmten Eltern schneller Fuß in der Glamour-Welt fassen – sei es in der Mode-, Film- oder Musikbranche. Ihre familiären Verbindungen verschaffen ihnen einen Vorteil, den viele andere so nicht haben. Während andere sich mühsam nach oben arbeiten müssen, bekommen Nepo-Babys häufig Türen geöffnet, die für "Normalos" verschlossen bleiben.

Eins ist klar, Mama Heidi Klum hat das Potenzial ihrer Kinder schon immer gesehen: "Zu sehen, wie du zu dem erstaunlichen jungen Mann heranwächst, der du heute bist, erfüllt mein Herz mit so viel Freude. Die Welt fängt gerade erst an zu sehen, was ich schon immer gewusst habe - du bist zu Großem bestimmt!", schrieb Heidi zu Deutsch zuletzt unter einen Post des ersten Covers ihres Sohnes auf Instagram.