Mario & Ann-Kathrin Götze: Das Baby ist da!

Im März verkündeten Fußballer und seine Frau Ann-Kathrin, dass sie ein Baby erwarten. Damals war sie schon im siebten Monat schwanger. Jetzt hat ihr Nachwuchs endlich das Licht der Welt erblickt.

So heißt der Sohn von Ann-Kathrin und Mario Götze

Auf bestätigen die frisch gebackenen Eltern jetzt die Geburt ihres Sohnes. Der kleine Rome kam am Freitag zur Welt. "Unser Sohn Rome wurde am 5. Juni geboren. Wir sind mehr als gesegnet und Rome geht es gut", schreibt Ann-Kathrin zu einem Bild seiner kleinen Hand.

Der kleine Rome ist ein Blitz-Baby

Für Ann-Kathrin und Mario kam die Schwangerschaft überraschend. "Nach unserer Hochzeit im letzten Juni habe ich aufgehört, zu verhüten und Hormone einzunehmen, und wir dachten uns: 'Ok, vielleicht nächstes Jahr.' Man weiß ja nie, wie der Körper auf die fehlenden Hormone reagiert. Aber dann ging es so schnell. ", erzählte sie kürzlich in einem -Video. Nur ein Jahr nach dem Ja-Wort können sie ihren kleinen Schatz in den Armen halten. Wie schön!

