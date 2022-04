Mario Barth: Polizeieinsatz um den Comedian!

"Und mein Ticket, das ich gekauft habe, ist dann weg?", fragte Mario Barth. Er verwies auch darauf, dass der Schaffner zu ihm sehr unfreundlich gewesen sei. "Das ist geil. Das ist die Deutsche Bahn", so der Entertainer in seinem Video. Mario Barth polarisierte mit dem Live-Clip und spaltet das Netz. Auch die Deutsche Bahn hat in den sozialen Netzwerken mittlerweile reagiert: "Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?", schrieb das Unternehmen in den Kommentaren.

