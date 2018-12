Mario Barth ist Komiker, Entertainer und vor allem - Frauenversteher. Fast jede seiner Bühnenshows dreht sich um das Thema Frauen und Männer. Und am liebsten zieht der Comedian einen ganz bestimmten Vergleich: nämlich den zu sich und seiner Freundin Paula. Für seine Fans scheint das Paar so nahbar wie die besten Freunde. Denn Haushaltsstress, Missgeschicke oder einfache Verständigungsprobleme zwischen den Geschlechtern kommen bei einfach authentisch über die Bühne. Und eins steht für den 43-Jährigen fest: Da, und auch nur da, gehören seine Partnerschafts-Insider auch hin. Denn die sind schließlich Teil seines Programms. Sein richtiges Privatleben hält der Komiker seit Jahren unter Verschluss. Doch ein Geheimnis kann er dann allerdings nicht völlig für sich behalten...

Mario Barth und Freundin Paula: Wann kommt das Baby?

Nach wie vor hält Mario Barth den Weltrekord für das größte Live-Publikum (120.000 Zuschauer an zwei Tagen im Berliner Olympiastadion). Am Anfang hieß seine Freundin in seinem Comdey-Programm noch Uschi, aber nach und nach sickerte durch: Uschi heißt eigentlich Paula. Das Paar ist seit Beginn der 90er Jahre schon zusammen. In einem Bild-Interview erklärte Barth Mal: "Sie scheut die Öffentlichkeit und ich respektiere das. Ich würde sie auch nicht zwingen, mit mir Achterbahn zu fahren, wenn sie keine Lust hätte." Auch Hochzeitspläne der Beiden sind bis dato noch nicht durchgesickert. Doch jetzt verriet Mario Barth in einem Interview sehr direkt, dass ihre Familienplanung dagegen im vollen Gange sei. Stolz verkündet der Comedian: "„Mein bester Freund ist Vater geworden, und wir unterliegen einem Leistungsdruck. Und meine Freundin . . . Das ist ja das Schlimme, wenn eine Frau schwanger ist und deine Freundin ist die beste Freundin von der Schwangeren, dann hat das so einen komischen Ansteckungscharakter."

Mario Barth: RTL zieht eine drastische Konsequenz!

Mario Barth und Paula sind im Baby-Fieber

Oh wie süß! Scheint, als sei ein kleiner Mini-Mario schon in Planung. Bis dahin können die beiden ja schon Mal das Windeln wechseln üben, denn sie sind Paten des kleinen Sprösslings geworden. "Eine Patentante ist wie so eine Vize-Mutter. Und dann mussten wir bei so, es gibt so `Baby-Welcome`-Partys, `Bald-ist-das-Baby-da-Party`, `Wenn-das-Baby-kommt-ist-es-total-super-Party`, es werden so 30 Partys gemacht, mitmachen", erzählt er über seine neue Aufgabe. Bleibt zu hoffen, dass das Paar bald nachlegt und dann endlich den eigenen Kindersegen so süß genießen kann. Einen prima Spielkameraden hätte das Kleine ja dann schon...

Mario Barth & Paula: So haben sie sich kennengelernt

Wie sich das für einen Comedian gehört, lief auch das Kennenlernen mit seiner Freundin nicht ganz ohne Albernheit, wie Mario Barth in einem Interview verriet: "Als man sich kennengelernt hat, als ich meine Freundin kennengelernt habe, ich habe so Unsinn gemacht. Es gibt doch lustige Sachen, einfach mitten auf der Straße - macht ja keiner mehr -, mitten auf der Straße: `Hallo, hallo, hallo, hallo!` - einfach mal machen, mach es doch einfach mal -, und dann vorher aber sagen `12`. Und deine Freundin ist immer noch irritiert und sagt: `12?` Und danach zählst du: `8 haben sich umgedreht - ich habe gedacht 12!´ Das fand sie, als wir zusammenkamen total lustig, das findet sie heute auch noch lustig." Klingt ganz so, als hätten die beiden den gleichen Humor...