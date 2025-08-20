Nach Anklage gegen Marius Borg Høiby: Ex-Freundin bricht ihr Schweigen

Nur kurz nach Bekanntwerden der Anklage wandte sich Nora Haukland auf Instagram an ihre Followerinnen. In einem emotionalen Post schrieb sie: "Dieser Post ist eine Hommage an das Lächeln – niemand soll es mir jemals wieder wegnehmen." Dazu veröffentlichte sie ein Video, in dem sie am Strand entlangläuft und ins Wasser springt.