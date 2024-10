Marius Borg Høiby: Muss Mette-Marit nun gegen ihren Sohn aussagen?

Marius Borg Høiby (27) machte in den vergangenen Monaten viele unschöne Schlagzeilen: Im August wurde der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51) festgenommen, nachdem er seine Freundin "psychisch und körperlich" angegriffen haben soll. Im Anschluss kamen immer mehr Skandale an die Öffentlichkeit und mehrere seiner Ex-Freundinnen fingen an, sich zu Marius' Verhalten zu äußern und warfen ihm ebenfalls Gewalt vor.

Jetzt hat der Anwalt seiner Ex-Freundin Juliane Snekkestad (29) einen Antrag eingereicht, um Marius Mutter zu befragen. Muss Mette-Marit nun gegen ihren eigenen Sohn aussagen?