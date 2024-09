Marius Borg Høiby: Nächster Skandal! Jetzt kommt alles ans Licht

Dass der 27-Jährige ein Drogenproblem hat, gab er sogar selbst in einem Statement zu: "Lange Zeit hatte ich mit Drogenkonsum zu kämpfen, etwas, wofür ich schon einmal in Behandlung war. Ich werde diese Behandlung jetzt wieder aufnehmen und sehr ernst nehmen", gab er gegenüber dem norwegischen TV-Sender NRK über seinen Anwalt zu.

Dass er in der Nacht unter Drogeneinfluss stand, war bereits klar. Doch was genau sich in seinem Blut befand, hat jetzt eine Untersuchung ergeben: Wie die norwegische Zeitung "VG", die in die Ergebnisse der Blutuntersuchung des Polizeiberichts einsehen konnte, schreibt, soll sich an diesem Abend Kokain, Amphetamine und Cannabis in seinem Blut gefunden haben. Mischkonsum belastet den Körper laut dem "Verband der Deutschschweizer Suchtfachleute" stärker und "seine Folgen sind viel weniger gut abschätzbar".