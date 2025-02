Marius Borg Høiby: Nächster Missbrauchsskandal! Model erfährt erst durch Polizei davon

Eigentlich wollte Linni Meister (39), eine TV-Moderatorin und enge Freundin von Marius Borg Høiby (26), ihm bei der Polizei beistehen. Doch das Verhör, das sie mit den Beamten führte, nahm eine unerwartete Wendung – sie wurde selbst zum Opfer. Laut dem norwegischen Magazin "Se og Hør" wurde Linni Meister von der Polizei vorgeladen, um ihre Beziehung zu Marius zu schildern. Sie war jahrelang mit dem 26-Jährigen befreundet, und in ihrer Aussage wollte sie von den positiven Erinnerungen erzählen. Doch was sie dort erlebte, war schockierend. Während des Verhörs stießen die Ermittler offenbar auf belastendes Material auf Marius' Handy. Laut den Angaben des Magazins entdeckten sie ein Video, das einen Übergriff auf Linni Meister zeigen soll – ein Vorfall aus dem Jahr 2018, den sie selbst nicht mehr in Erinnerung hat.

Damals hatte sie den Abend mit Freunden verbracht, und sie erinnere sich nur an schöne Momente, so die Moderatorin. Doch das Video zeigte etwas anderes: Marius soll sich an ihr vergangen und die Tat heimlich aufgenommen haben.