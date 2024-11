Royals im Visier: Marius Borg Høiby muss in U-Haft

Angesichts der neuen Vorwürfe, die unter anderem auch ein Verstoß gegen den Paragrafen 291, in dem in Norwegen Vergewaltigungsvergehen geregelt sind, beinhalten, muss der 27-Jährige eine Woche lang in Untersuchungshaft.

Grund dafür, weshalb die Untersuchungshaft beantragt wurde, ist unter anderem die Fluchtgefahr, das Risiko, es könnten Beweise vernichtet werden oder aber auch, dass seine strafbaren Handlungen wiederholt werden.

Laut seinem Anwalt bestreitet Marius die neuen Vorwürfe. Zu welchem Urteil es schlussendlich kommen wird, ist unklar. Fest steht aber: Es könnten ihm tatsächlich bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen ...