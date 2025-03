Marius Borg Høiby: TV-Moderator bedroht! Neue Vorwürfe gegen Mette-Marits Sohn

Aber wie ist es dazu gekommen? Alles ist auf ein Foto zurückzuführen, welches im Februar 2023 von einer jungen Frau namens Sophie gepostet wurde: Auf dem Foto ist sie gemeinsam mit Nora Haukland, der damaligen Freundin von Marius, zu sehen. Ebenfalls auf dem Foto: Ein weißes Tütchen, das Nora in der Hand hält, welches möglicherweise Kokain sein könnte.

Dieses Foto wurde von besagtem TV-Moderator Mads Hansen entdeckt. Als er es auf seinem Instagram-Account teilte, gerät das Foto an die Öffentlichkeit und der Skandal nimmt seinen Lauf.

Jetzt berichtet Hansen in einem Podcast, dass Marius daraufhin ausgerastet sei! "Du rufst mich an. JETZT! Sonst komme ich in die Redaktion!", soll er dem Moderator geschrieben haben.