Mark Forster: Heftige Anschuldigungen gegen den "The Voice"-Coach!

Herrscht bei „The Voice“ etwa Mark-Boykott? Denn nachdem in diesem Jahr mit Michael Patrick Kelly (41), (39) sowie Smudo (51) und Michi Beck (51) von den Fanta Vier gleich vier Coaches das Handtuch warfen, stellt sich natürlich die Frage: Warum müssen plötzlich alle Sessel neu besetzt werden? Alle bis auf den von Mark Forster (35), besser gesagt. Ist er vielleicht der Grund für das große Juroren-Flüchten? Hat er etwa die anderen vergrault?

Eigentlich ist der sympathische Sänger ein absoluter Publikums-Liebling, und auch die Talente wollen immer wieder in Marks Team. Doch sein Ehrgeiz schien besonders in der letzten Staffel ziemlich groß. Vielleicht sogar zu groß. Und: Dass Kollege Paddy ihm den Platz als heimlicher Star der Show streitig machte, schien ihm auch nicht gepasst zu haben. Immer wieder gab es Gerüchte um Zoff zwischen Mark und Paddy.

Mark Forster steht in der Kritik

Was dran ist, wird sich auf jeden Fall in der nächsten Staffel zeigen. Denn dann bekommt Mark wieder ordentlich Beliebtheits-Konkurrenz von Wiederholungstäter (46). Der saß in der Vergangenheit schließlich schon für vier Staffeln im Drehstuhl und war damals der absolute Liebling unter den Juroren. Jetzt ist er zurück. Ob es deshalb zwischen Mark und ihm knallt? Wer weiß? Fest steht allerdings: Die neue Jury aus und den Coaches (38), Alice Merton (25) und Rea Garvey kommt alles andere als gut bei den Fans an.

Mark Forster: Peinlicher Auftritt sorgt für Entsetzen!

„Sorry, aber dann schaue ich das nicht! Das sind doch keine interessanten Coaches“, beschwert sich beispielsweise ein User via . Ein anderer schreibt: „Da fehlt doch der Charme von Michael Patrick Kelly.“ Und auch den anderen Ex-Juroren wird ordentlich nachgetrauert. „Die können Yvonne Catterfeld und die Fanta Vier nicht ersetzen. Werde es dieses Jahr nicht gucken!“ Offenbar sind die Fans nicht nur mit der Auswahl der Neuen unzufrieden, sie wünschen sich vor allem die Besetzung aus der letzten Staffel zurück! Die haben, wie es scheint, allerdings erst mal die Nase voll…