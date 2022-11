Mark Forster: Karriere-Aus! Diese Frau wird ihm zum Verhängnis

Er gewann mit Kandidatin Anny Ogrezeanu die 12. Staffel der Casting-Show und sprudelte danach fast über vor Glück: "Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet", zeigt sich der Sänger stolz auf Instagram. "Wir haben gewonnen! Yes! Yes! Es ist das schönste Gefühl in meinem ganzen Leben. Ich war der Leonardo DiCaprio von 'The Voice of Germany' und jetzt ist es so weit, dank Anny!"