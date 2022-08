The Voice of Germany: TV-Aus nach dieser Staffel? Jetzt kommt alles raus!

"Ich mache mir keinen einzigen Tag Gedanken über die Zukunft von 'DSDS'. Dabei bleibe ich auch. Ich mache lieber mehr Gedanken darüber, dass wir noch viele Jahre 'The Voice' haben werden", stellte Daniel Rosemann jetzt in der Pressekonferenz zur neuen Staffel klar. Für den ProSieben-Chef hat "The Voice of Germany" kein Ablaufdatum: