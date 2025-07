Mark Forster: Lena abgetaucht! Dafür zeigt er sich mit dieser Frau

Es ist schon ein Jahr her, dass Fans der ESC-Gewinnerin etwas von ihr gehört haben. Am 20. Juli 2024 postete die Sängerin ihren bislang letzten Instagram-Beitrag. Dort schrieb sie an ihre Fans: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin wieder für euch da zu sein und mit euch zu feiern". Nachdem sie ihr neues Album veröffentlicht hatte, ging Lena auf Tournee. Doch dann kam alles anders als gedacht: Kurz nach Beginn ihrer Tour musste Lena diese dann aus medizinischen Gründen abbrechen. Die Sängerin litt laut eigener Aussage unter "heftigen Schmerzkrämpfen“. Auf Instagram haben sich über den Zeitraum von einem Jahr viele besorgte Nachrichten von Fans gesammelt – und es werden ständig mehr. So schreiben Nutzer:innen zum Beispiel "Ein Jahr… ich hoffe, dir geht es gut“ oder „Wir vermissen dich“ unter ihrem letzten Beitrag.