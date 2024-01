Mark Keller: "Bergdoktor"-Aus für Dr. Kahnweiler?

Die Dreharbeiten in Ellmau beginnen in der Regel im Frühjahr. Die neue "Let's Dance"-Staffel endet voraussichtlich erst im Juni. Wird Mark überhaupt in der 18. Staffel von "Der Bergdoktor" dabei sein? Und was passiert mit seiner Serienrolle Dr. Kahnweiler? Noch im vergangenen Jahr sagte er über einen möglichen Ausstieg gegenüber "Schöne Woche": "Ich bin doch Dr. Kahnweiler! Auf keinen Fall! Ich liebe diese Rolle und werde der Serie, solange es mir möglich ist, treu bleiben." Ob Mark seine Meinung jetzt geändert hat? Sender ZDF hat sich bisher noch nicht dazu geäußert…