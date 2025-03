Mark Keller: Höllische Schmerzen! Eine Not-OP rettete den TV-Arzt

"Heute ist was passiert, was schon lange hätte passieren müssen", heißt es aus der Familie Keller zu den Fotos, die den TV-Star im Krankenhaus zeigen. Mark hat sich einer dringend notwendigen Operation an der Hüfte unterzogen. Die Beschwerden waren immer schlimmer geworden.

Schon letztes Jahr musste der Schauspieler beim Tanzwett­bewerb "Let’s Dance" wegen einer verletzten Achillessehne aussteigen. Doch die Schmerzen, vor allem beim Sport, blieben. Jetzt kam raus, dass Marks Hüfte "doch ein bisschen mehr in Mitleidenschaft genommen wurde, als wir eigentlich am Anfang befürchtet hatten", ­verrät Sohn Aaron (32).