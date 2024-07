Mark Keller: Spoiler-Alarm! Ist Sohn Aaron in der nächsten "Bergdoktor"-Staffel dabei?

Die Dreharbeiten zur neuen "Bergdoktor"-Staffel laufen derzeit auf Hochtouren. Neben Mark war auch sein Sohn Aaron am Set. In seiner Instagram-Story zeigt er sich gut gelaunt in der altbekannten Krankenhaus-Kulisse. "So meine Freunde, es ist wieder soweit! Ich darf hier eigentlich nicht filmen, aber ich mache es trotzdem", verrät Aaron und filmt seinen Vater im Arztkittel. Und dann spoilert er auch noch die Szene, die Mark spielen soll: "Du läufst jetzt gerade aus und dann rechts um die Kurve. Und was sagst du dann? 'Wie hat es Josie aufgenommen? Tapfer!'"