Mark Keller & Sophia Thomalla: Liebeshammer - 11 Jahre nach ihrem "Bergdoktor"-Aus

Mark und Sophia sind beim "Worldchanger"-Event im Luxus-Hotel Stanglwirt wieder aufeinander getroffen - und haben in alten Zeiten geschwelgt. "Dr. Kahnweiler hat es geschafft! Fräulein Schneider ist zu ihm gekommen. Nach all den Jahren, nach all den Bemühungen", scherzt Mark in seiner Instagram-Story. "Kein Blumenstrauß über dem Kopf. Sie ist bei ihm!" Sophia lehnt sich dabei liebevoll an seine Schulter.