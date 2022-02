Mark Lanegan: Die Musik-Ikone ist tot

Im Laufe seiner Karriere konnte er zahlreiche Erfolge feiern - so zählen beispielsweise "Nearly Lost You" und "All I Know" zu seinen größten Hits. Gemeinsam mit Kurt Cobain und Krist Novoselic nahm er im Jahr 1990 sein erstes Album "The Winding Sheet" auf. Auch solo war der Musiker sehr erfolgreich. Der Sänger kämpfte jahrelang mit seiner Drogensucht. In seinen Memoiren "Sing Backwards" schilderte er später seine Erfahrungen, bevor dann die zweite Biografie "Devil in a Coma" erschien.

