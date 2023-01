Markus Lanz: Ehe in Gefahr? Er zeigt sich mit einer anderen Frau!

"Ich bin irgendwie so ein romantischer Mensch", behauptete Lanz einst und erzählte, dass er vor allem die Liebesgeschichten von Rosamunde Pilcher so schön fände. Auch weil sie ein Happy End haben. Ob der 53-Jährige gerade auf ein eigenes Happy End mit Ehefrau Angela hofft?

Die 40-Jährige soll momentan ihre Zeit am liebsten mit Freundinnen verbringen, die für sie so etwas "wie ein guter BH sind – dicht am Herzen und immer unterstützend". Zusammen mit Estefania Heidemanns, der Ex-Frau von Dieter Bohlen, kümmert sie sich um ihre Sportkarriere und postet Fitnessvideos auf Instagram. Lanz dagegen hat sich scheinbar eine neue Begleiterin für Events zugelegt. Doch keine Sorgen, dabei handelt es sich nur um seine Nichte. So steht ihm zumindest seine Familie zur Seite.

