Doch auch Marlene war schon mal diejenige, die selbst die Affäre war! „Es war wirklich nur eine Situation, die sich ergeben hatte. Und in dem Moment fühlte sich das gut an. Ich kannte weder den Mann lange, noch die Beziehung, die er führte“, berichtet sie. Auch wenn das schon sehr lange her ist, wusste sie schon damals, dass das nicht „cool ist, was ich da gerade mache“. Trotzdem möchte sie bei diesem Thema ehrlich sein, da sie glaubt, es wäre „wohltuend, wenn man mal hört, dass andere Frauen auch so solche Dinge, Situationen erleben oder andere Menschen, weil Männer haben das natürlich auch“.