Fremdgeh-Drama um Marlene Lufen
Marlene Lufen lässt tief blicken! In ihrem Podcast spricht die „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderatorin offen über Untreue.
Marlene Lufen wurde in der Vergangenheit betrogen.
© IMAGO / Gartner
Marlene Lufen (54) spricht privat wie nie. In ihrem Podcast „M wie Marlene – wie gelingt das Leben?“ offenbart die „Sat.1-Frühstücksfernsehen“- und „Promi Big Brother”-Moderatorin, in der Vergangenheit schon des Öfteren mit Untreue konfrontiert worden zu sein – und schon einmal selbst fremdgegangen zu sein …
Marlene Lufen wurde betrogen
„Ich möchte darüber heute erzählen, dass ich das so erlebt habe, ich auch selber schon mal fremdgegangen bin. Alles ist Jahre her, aber es war sehr, sehr einschneidend“, leitet Marlene Lufen das Thema ein, über das sie gemeinsam mit Autorin und Podcasterin Paula Lambert (51) als Gast sprechen möchte.
Die Moderatorin hat bereits einige Beziehungen erlebt, in denen sie nie über Eifersucht oder Untreue nachdenken musste, ihr wurde allerdings auch das Gegenteil gezeigt. Besonders aus der Bahn geworfen habe sie ein schlimmer Fehltritt ihres damaligen Partners. „Und ich wurde ganz übel beschissen und betrogen”, gibt Marlene zu. „Ich wusste, die Story, die mir hier gerade präsentiert wird, die ist einfach totaler Scheiß“, erinnert sie sich.
Gewalt als Lösung?
Als die Moderatorin von dem Fehltritt ihres Ex-Partners erfuhr, lenkte sie sich erst einmal ab: „Ich habe mich ins Wohnzimmer gestellt, das Bügeleisen aufgeklappt, um 7.30 Uhr gebügelt wie so eine Bekloppte und habe versucht, meine Gedanken zu sortieren“, berichtet sie. Anschließend habe sie bei einem Glas Wein das Gespräch mit ihrem Partner gesucht. „Ich habe versucht, nicht die Furie, die super eifersüchtig wird, zu sein“, erklärt Marlene.
Doch es gab einen Moment, in dem sie nicht so ruhig reagierte: Einem anderen Ex-Partner habe sie wegen seiner Untreue sogar einen Tritt verpasst! „Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen, als zuzutreten“, gestand die Moderatorin in ihrem Podcast. „Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich gewalttätig in meinem ganzen Leben war.“ Doch bereuen tut sie ihren kleinen Ausraster nicht: „Ich finde eigentlich, der Tritt war wirklich verdient”, lacht sie.
Marlene Lufen war selbst die Affäre
Doch auch Marlene war schon mal diejenige, die selbst die Affäre war! „Es war wirklich nur eine Situation, die sich ergeben hatte. Und in dem Moment fühlte sich das gut an. Ich kannte weder den Mann lange, noch die Beziehung, die er führte“, berichtet sie. Auch wenn das schon sehr lange her ist, wusste sie schon damals, dass das nicht „cool ist, was ich da gerade mache“. Trotzdem möchte sie bei diesem Thema ehrlich sein, da sie glaubt, es wäre „wohltuend, wenn man mal hört, dass andere Frauen auch so solche Dinge, Situationen erleben oder andere Menschen, weil Männer haben das natürlich auch“.
In den letzten Jahren ist die „Sat1-Frühstücksfernsehen”-Moderatorin zum Glück nicht mehr mit Untreue oder Eifersucht konfrontiert worden, was sie als „ein schönes Gefühl” beschreibt.
Podcast „M wie Marlene – wie gelingt das Leben?“