Martin Semmelrogge: Alkoholbeichte! Jetzt ist alles anders

Pünktlich zu seiner Sommerhochzeit dieses Jahr mit Regine ist Martin scheinbar unter die Fitnessfans gegangen. So offenbart er nun im Interview mit "Das Neue": "Ich mag nicht mal mehr den Geruch von Alkohol. Ich brauche den künstlichen Rausch nicht mehr. Ich mache Sport. Da werden Glückshormone ausgeschüttet." Er ergänzt: "ich gehe Joggen oder in meinen Fitnesskeller. Da gehe ich Hanteln stemmen oder auf den Stepper. Ich habe auch eine Fitness-Uhr. Die hat mir meine Frau geschenkt, damit kann ich meine Schritte zählen. Ich will ja fit für die Hochzeit sein!" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Martin macht alles dafür, um an seinem großen Tag in Topform zu sein!

Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wann wir die ersten Hochzeitsbilder von Martin und Regine zu Gesicht bekommen. Wir freuen uns schon jetzt!