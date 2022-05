Chris Broy: Krasse Beichte! Alkohol als einziger Ausweg...

Immer wieder wurden in der Vergangenheit Stimmen laut, dass Chris Broy nicht genug für seinen Sohn Baby George da sei. Besonders von Seiten seiner Ex Eva Benetatou muss sich der ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer immer wieder harte Kritik anhören. Anscheinend konnte er mit dem ganzen Druck und Drama nicht so gut umgehen, wie angenommen und es platzt nun aus ihm heraus. Wie Chris jetzt auf Instagram verriet, griff er dann auch mal zu Flasche: