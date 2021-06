Martin Stoeck: PUR-Schlagzeuger ist verstorben!

Laut dem Statement verstarb der Musiker bereits am 2. Juni. "Unser Vater, Martin „Stoecki“ Stoeck, ist am Mittwoch, den 02.06.2021, in unseren Armen von uns gegangen. Leider war der Verlauf seiner schweren Krebserkrankung durch all seine mutigen Versuche nicht aufzuhalten. Er hatte sich so tapfer und mit erhobenem Haupte dagegen gewandt, doch leider blieb dies erfolglos", heißt es in dem Post.