Marvin Kleinen ist „wandelnde Redflag” – Zuschauer rechnen nach „Sommerhaus” 2025 ab!

Achtung, Spoiler! In Folge 4 vom „Sommerhaus“, die RTL am Dienstag, 30. September, zeigt, die aber bereits vorab bei RTL+ verfügbar ist, zeigt sich Marvin erneut von einer extrem unangenehmen Seite. Er plaudert offen über pikante Fotos, die Jenny für eine Bewerbung verschickt habe. Dass Jenni das Thema nicht so breitgetreten haben wollte, wird schnell deutlich. Doch Marvin interessiert das nicht, er tritt nur weiter nach, als Jenni auch noch anfängt zu weinen. „Voll cringe, dass du weinst. Ich schwör', das ist voll cringe“, meint er.