Marvin Kleinen ist „wandelnde Redflag” – Zuschauer rechnen nach „Sommerhaus” 2025 ab!
Marvin Kleinen bekommt durch das „Sommerhaus” ein echtes Problem. Die Zuschauer nehmen ihn nach üblen Aussagen auseinander.
Marvin Kleinen kommt im „Sommerhaus” nicht gut weg.
© RTL
Im „Sommerhaus der Stars“ jagt ein Zoff den nächsten. Nicht nur zwischen Edda Pilz (24) und Micha (28) knallt es immer wieder gewaltig, auch zwischen Marvin Kleinen (31) und Jennifer Degenhart (27) herrscht längst nicht nur pure Harmonie. Ganz im Gegenteil. In Folge 4 knallt es gewaltig – und jetzt bekommt Marvin dafür die Quittung.
Achtung, Spoiler! In Folge 4 vom „Sommerhaus“, die RTL am Dienstag, 30. September, zeigt, die aber bereits vorab bei RTL+ verfügbar ist, zeigt sich Marvin erneut von einer extrem unangenehmen Seite. Er plaudert offen über pikante Fotos, die Jenny für eine Bewerbung verschickt habe. Dass Jenni das Thema nicht so breitgetreten haben wollte, wird schnell deutlich. Doch Marvin interessiert das nicht, er tritt nur weiter nach, als Jenni auch noch anfängt zu weinen. „Voll cringe, dass du weinst. Ich schwör', das ist voll cringe“, meint er.
Letztendlich überlegt er sogar, das „Sommerhaus“ zu verlassen, angeblich, um die Beziehung zu retten.
Marvin Kleinen eine „wandelnde Redflag”
Dass Marvin seine Freundin so bloßgestellt hat, sorgt bei den „Sommerhaus“-Fans für Entsetzen. Auf Social Media bekommt Marvin nun deutlich die Quittung für seine Aussagen im TV. Er sei eine „wandelnde Redflag“, sind sich die Zuschauer nach den ersten Folgen einig.
Fans rasten nach Marvins Entgleisung aus
Die Kommentarspalten auf Instagram sind voll mit fassungslosen Statements zu Marvins Verhalten. Er habe sich mit dem Format definitiv keinen Gefallen getan, sind sich die Fans sicher und schlagen harte Töne an:
„Wie kann man den Menschen, den man ‚liebt‘ so behandeln... So Vorführen?“
„Also Marvin geht gar nicht“
„So hätte ich Marvin nie eingeschätzt. Das ist echt heftig sein Verhalten.“
„Marvin sollte froh sein, sie zu haben. Warum ist man so...“
„Wenn ich Jenni wäre, würde ich direkt Marvin verlassen! Einfach nur unfassbar. Außerdem ist sie viel zu hübsch für ihn“
„Musste abschalten wegen Gaslight-Marvin“
„Wenn man so ein Mann hat, braucht man keine Feinde mehr“
„Giiirl.. Lauf so schnell und so weit du kannst“
„Das nennt man Gaslighing, was Marvin da macht. Dieses Verhalten würde ich mir abgewöhnen. Das ist einfach echt toxisch.“
„Sorry so behandelt man niemanden, den man vorgibt zu lieben.“
Autsch, wenn Marvin nicht schnellstmöglich sein Verhalten überdenkt, dürfte nicht nur sein Imageschaden gewaltig sein, sondern auch seine Freundin schneller weg als gedacht …