"Sommerhaus der Stars": Mit DIESEM Tränen-Statement schockt Edda alle Fans!

Aussagen wie diese treffen hart – und bringen Edda Pilz immer wieder an ihre Grenzen. Während Micha die Tränen seiner Freundin kleinredet und meint, sie würde "eh schnell anfangen zu weinen", zeigt sich in ihrer aktuellen Instagram-Story, wie sehr ihr das Ganze wirklich zusetzt. Dort gesteht sie: "Ich hätte mit dieser Beziehung auf jeden Fall nicht ins Sommerhaus gehen dürfen."