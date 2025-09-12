"Sommerhaus der Stars": Mit DIESEM Tränen-Statement schockt Edda alle Fans!
Vor laufender Kamera bricht Edda in Tränen aus und klar ist: (Ex?)-Freund Michael hat damit garantiert zu tun!
Von Traumpaar keine Spur: Edda sucht bei Micha Halt, doch im "Sommerhaus der Stars" stößt er sie immer wieder an ihre Grenzen.
"Als wenn du wie ein Geier deine scheiß Bühne für deine Drecks-Sendezeit brauchst" – mit diesen Worten rastet Micha schon in Folge 1 von "Sommerhaus der Stars" völlig aus. Wenig später legt er nach: "Das ist einfach nur noch räudig, ich bin richtig angewidert. Krieg dich einfach mal in den Griff."
Aussagen wie diese treffen hart – und bringen Edda Pilz immer wieder an ihre Grenzen. Während Micha die Tränen seiner Freundin kleinredet und meint, sie würde "eh schnell anfangen zu weinen", zeigt sich in ihrer aktuellen Instagram-Story, wie sehr ihr das Ganze wirklich zusetzt. Dort gesteht sie: "Ich hätte mit dieser Beziehung auf jeden Fall nicht ins Sommerhaus gehen dürfen."
Edda und Micha vor dem Beziehungsaus?
"Mit dieser Beziehung" – so würde wohl keine glücklich Verliebte sprechen, oder? Genau diese Worte lassen bei den Fans sofort die Alarmglocken schrillen! Denn kurz nachdem die erste Folge von "Sommerhaus der Stars" am 9. September bei RTL+ online ging (die TV-Ausstrahlung folgt am 16. September), meldete sich Edda völlig aufgelöst bei ihrer Community.
Unter Tränen gesteht sie, wie sehr sie die Szenen mit Micha belasten. Das eigene Beziehungschaos im Fernsehen noch einmal ansehen zu müssen, sei für sie kaum zu ertragen: "Ich merke einfach, dass ich gar nicht damit klarkomme, das alles im Fernsehen zu sehen – es macht mich einfach nur unfassbar traurig."
Doch das ist nicht alles: Edda macht deutlich, dass es längst nicht nur die Show ist, die ihr zu schaffen macht. "Es sind auch noch einige andere Dinge passiert, die mich emotional komplett überrollt haben, und ich komme gerade nicht wirklich aus diesem Loch heraus."
Für viele Fans klingt das wie ein klarer Hinweis auf eine Trennung – schließlich steht ihre Beziehung mit Michael schon lange auf der Kippe. Ihre Tränen erklärt Edda selbst mit den Worten: "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, und Dinge, die vielleicht andere nicht so mitnehmen würden, treffen mich viel stärker."
Genau an dieser Stelle spaltet sich die Fan-Meinung: Ist Edda wirklich "zu emotional", wie Micha es ihr immer wieder einredet – oder ist es nicht vielmehr eine völlig normale Reaktion auf sein toxisches Verhalten?