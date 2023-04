Mary-Brian Clarke: Influencerin stirbt zwei Monate nach Freund Jeremy Ruehlemann!

"Unsere geliebte Tochter, Schwester und Freundin, Mary-Brian Clarke, ist am Dienstag, dem 21. März 2023, im Alter von 24 Jahren unerwartet verstorben", bestätigt ihre Familie jetzt auf der Website "Dignity Memorial". Genau wie ihr Freund brannte Mary-Brian für Mode und teilte ihr Leben auf Social Media. "Die Engel im Himmel werden sicherlich von ihrem Sinn für Stil und Mode profitieren. Mary-Brian wird uns immer durch ihr ansteckendes Lachen, ihren Sinn für Humor und ihre einzigartige Fähigkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, in Erinnerung bleiben", heißt es weiter in dem Statement. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.