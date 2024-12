Masked Singer 2024: Dieser Star ist der Gewinner und alle Auflösungen!

Von der ersten Folge an wurde fleißig gerätselt. Am wenigsten überzeugte beim Auftakt das Nashorn das Publikum – und musste direkt gehen. Darunter verbarg sich Pascal Hens (44). Ihm folgte in der zweiten Folge der Lauch, personifiziert von Madita van Hülsen (43). In Folge drei verlor Maren Kroymann (75) als Lady Ananas das Voting. Der Schneemann gab in Folge vier alles, doch für ihn reichte es am Ende der Sendung nicht, und so musste Lou Bega (49) gehen - ebenso wie der Feuersalamander, performt von Jessica Schwarz (47), und der Lokomotive, in der sich Mimi Fiedler (49) verbarg. Sie mussten sich in der fünften Folge verabschieden.