Massimo Sinató: Ja, jetzt ist es raus!

Via Instagram wendet sich Massimo nun mit zuckersüßen Geburtstagsgrüßen an Jorge! So schreibt der Tänzer: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen süßen kubanischen Seelenverwandten Jorge." Ebenfalls freue er sich darauf, Jorge nach der Gesundheitskrise wieder richtig in den Arm zu nehmen. Was für eine rührende Nachricht. Aber auch Motsi Mabuse lässt es sich nicht nehmen, Jorge ein paar liebevolle Worte zu widmen: "Alles Liebe zum Geburtstag an meinen besten Freund Jorge Gonzalez! Mit das Beste an 'Let's Dance' war, dass ich dich kennengelernt habe." Einfach nur rührend...