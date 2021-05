Rebecca Mir: Baby-Bild veröffentlicht!

Derzeit genießen Rebecca und Ehemann Massimo Sinató die Familienzeit in vollen Zügen. Sie befindet sich aktuell in Babypause. Er verzichtete dieses Jahr sogar auf die Teilnahme bei "Let's Dance". "Schweren Herzens habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, nicht bei der 14. Staffel 'Let‘s Dance' mitzutanzen", erklärte er damals. "Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment nutzen, um meine Frau in diesem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen und mich voll und ganz auf die kommende Zeit als werdender Papa zu konzentrieren."

Im Gegensatz zu Rebecca zeigen viele Promis ihre Kids in der Öffentlichkeit. Im Video seht ihr mehr: