Massimo Sinato & Amira Pocher: Es ist tatsächlich Liebe

"Es ist 'Love Week'! Und wir können einfach mal so frei heraus sagen: Wir haben euch alle lieb", heißt es nun auf dem offiziellen "Instagram"-Account von "Let's Dance". Wow! Was für herzerwärmende Neuigkeiten! Das sehen auch die Fans der Tanzshow so. So heißt es unter dem Post: "Voller Vorfreude auf den Abend" sowie "Love is Love. Ich freue mich auf die Show heute." Wow! Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Besonders Massimo und Amira werden sicherlich schon mit den Hufen scharren! Schließlich haben sie bereits in der letzten Woche mit ihrer Tanzeinlage glatte 30 Punkte abgeräumt! Bei dem Liebesthema werden sie bestimmt an ihre alten Erfolge anknüpfen wollen! Ob ihnen das gelingt? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!