Mats Hummels: Warum seine neue Frisur für einen Riesen-Aufreger sorgt

Ber 34-Jährige hat sich, genau wie sein Sohn Ludwig, ein Blitz-Muster in die Haare rasieren lassen und präsentiert dies sichtlich glücklich in seinem Instagram-Post. Doch vielen Fans des Borussia-Dortmund-Spielers scheint dies gar nicht zu gefallen. Der Grund: Der Blitz erinnert stark an den Buchstaben "Z", welcher vor allem seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung wurde. So schreibt ein Follower unter sein Foto: "Sich ein Z in die Haare zu rasieren, kann in diesen Zeiten etwas unbedacht sein." Mats äußerte sich bisher noch nicht zu diesem unglücklichen Zufall...