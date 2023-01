Nach Boris Becker Anzeige: Cathy Hummels tut sich mit Ex Lilly Becker zusammen

Nachdem Cathy Hummels vor einigen Tagen in ihrem Podcast verriet, was sie über die Verurteilung von Boris Becker denkt, herrscht Zoff zwischen beiden Parteien. Cathy finde nämlich, dass es völlig gerechtfertigt war, dass er in den Knast musste: "Es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass er das absitzen muss.", stellte Cathy klar.

Boris soll Cathy laut "Bild" daraufhin wegen übler Nachrede angezeigt haben. Jetzt verbündet sie sich mit seiner Noch-Frau Lilly Becker.

